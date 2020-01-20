AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضبط 113 شخصا لمخالفتهم الذوق العام في مكة

الإثنين 20/يناير/2020 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، تم خلال الأسبوعَيْن الماضيَيْن ضبط "113" مخالفًا، منهم "112" رجلًا، وامرأة واحدة.

وكشف "الغامدي" عن أن المخالفات شملت إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم، أو تصوير الوقائع الميدانية. مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

كانت الجهات المختصة أعلنت في وقت سابق تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، وقيمة العقوبات المترتبة عليها.

وجاءت المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام على النحو الآتي: "التصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان، أو ملابس تحمل عبارات أو صورًا خادشة أو مثيرة للعنصرية أو الممنوعات والمحرمات.

ويشمل ذلك وضع العبارات على وسائل النقل، كذلك الكتابة على الجدران أو ما في حكمها، ووضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة دون ترخيص، وإشعال النار في غير المكان المسموح، وتخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة، واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر، أو تصوير الأشخاص دون الاستئذان منهم، أو تصوير الحوادث الجنائية والمرورية أو العرضية دون الحصول على إذن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض علي 24 شخصا بالسعودية لخدشهم الحياء

الشرطة السعودية تلقي القبض على 50 شخصا بتهمة التحرش

خالفن الذوق العام .. شاهد| لحظة القبض على نساء بالرياض

القبض على 38 متحرشا في 3 أيام بالسعودية

القبض على 60 رجلا وسيدة في السعودية بسبب ملابسهم

ترشيحاتنا

خبير سياسي: المناورات العسكرية المصرية أربكت أردوغان ..فيديو

هيديكوتي كان بيحبني .. نجم الأهلي السابق: الجوهري اصطدم مع صالح سليم بسببي

بعد شفائها.. منى فاروق تنشر فيديو جديد من عمان

الفارق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك وبيراميدز في التصنيف العالمي للأندية

9 جنيهات متوسط تراجع بأسعار الذهب.. اليوم

الصحة: الوزارة اتخذت كافة التدابير للتعامل مع فيروس الصين الغامض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: بناء الوعي واجب وطني للإعلام.. والتواصل مع مراكز الأبحاث العالمية ضرورة للتعريف بصورة مصر الحقيقية

رانيا يوسف تخطف الانظار بالعرض الخاص لفيلم دماغ شيطان.. فيديو

كيا تعلن تخفيض 35 ألف جنيه على أسعار سبورتاج 2020 kia sportage .. اعرف أسعار جميع الفئات