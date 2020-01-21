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مرأة

21 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:15 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  ٢١ يناير.

شخصية اليوم
في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 21 يناير فإن ذلك يعني أنك سريع البديهة وتلقائي.. لديك روح طموح وأفكار خلاقة، وتبحث عن أصل الأشياء، لكنك مشتت وغير حذر وتميل أيضا للشك كثيرا.
نصيحة: هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

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