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رياضة

العناية الإلهية تنقذ حارس مرمى مانشستر يونايتد من الموت بأعجوبة |شاهد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:26 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

نجا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي الأرجنتيني سيرجيو روميرو بأعجوبة، من حادث سير تحطمت خلاله سيارته.

ونقلت وسائل إعلام إنجليزية عن يونايتد أن حارسه الاحتياطي تعرض لحادث خرج منه سالما.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، السيارة بيضاء اللون مهشمة ومحاصرة تحت حاجز حديدي بالقرب من مركز تدريب "الشياطين الحمر".

وأكد النادي لصحيفة مانشستر "إيفنينج نيوز"، أن السيارة تخص حارسه البديل روميرو (32 عاما)، وأنه لم يصب بأي أذى من الحادث ولم تقع له أي إصابات.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، تدرب اللاعب بشكل طبيعي مع زملائه في الفريق ، استعدادا للمباراة ضد بيرنلي غدا الأربعاء.

وتبلغ قيمة سيارة "لامبورجيني جالاردو" التي تحطمت ما يقارب 190 ألف يورو، علما أنه اشتراها في يناير 2017.

وشارك بديل الإسباني دافيد دي خيا، في 96 مباراة دولية مع الأرجنتين، كما لعب تسع مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم في الدوري الأوروبي والكؤوس المحلية.

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