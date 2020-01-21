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مرأة

طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل بمذاق جديد

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:01 ص
طريقة تحضير سجق بالتفاح
طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وشهى.
 
مقادير سجق بالتفاح المكرمل:


2 كيلو سجق 

2 بصل  شرائح

بصل اخضر  شرائح

3 تفاح أخضر مكعبات

عسل 

مرقة 

زبدة

 ثوم مفروم اوريغانو 

10 حبة كرنب بروكسل مقطعة بالنصف

ملح وفلفل 

بطاطس محمرة  للتقديم

طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل :


* في طاسة على النار يوضع زيت قليل جدا مع السجق ويقلب على النار حتى ينضج

* في طاسة أخرى يوضع زيت مع البصل الشرائح وعليه البصل الأخضر ثم يضاف التفاح المكعبات

* يقلب ويضاف إليه البروكسل وعليه الأوريغانو مع رشة خل ومكعب مرقة

* يترك حتى يتكرمل

* يضاف إليه السجق ويقلب على النار ويترك ليغلي

* يقدم ساخن

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