طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل بمذاق جديد

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وشهى.



مقادير سجق بالتفاح المكرمل:



2 كيلو سجق

2 بصل شرائح

بصل اخضر شرائح

3 تفاح أخضر مكعبات

عسل

مرقة

زبدة

ثوم مفروم اوريغانو

10 حبة كرنب بروكسل مقطعة بالنصف

ملح وفلفل

بطاطس محمرة للتقديم

طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل :



* في طاسة على النار يوضع زيت قليل جدا مع السجق ويقلب على النار حتى ينضج

* في طاسة أخرى يوضع زيت مع البصل الشرائح وعليه البصل الأخضر ثم يضاف التفاح المكعبات

* يقلب ويضاف إليه البروكسل وعليه الأوريغانو مع رشة خل ومكعب مرقة

* يترك حتى يتكرمل

* يضاف إليه السجق ويقلب على النار ويترك ليغلي

* يقدم ساخن