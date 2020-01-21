مانشستر سيتي في مهمة تجاوز إخفاقاته على حساب شيفيلد بالبريميرليج





موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام التاسعة والنصف اليوم، على ملعب "برامال لين" معقل شيفيلد، وتُنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 1، بتعليق خليل البلوشي.





ترتيب مانشستر سيتي وشيفيلد في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب فرق البريميرليج برصيد 48 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 16 نقطة والذي له جولة مؤجلة، بينما يأتي شيفيلد في المركز السابع برصيد 33 نقطة.





وكانت مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 بهدفي سيرجيو أجويرو، وكيفين دي بروين.





ويدخل مانشستر سيتي مواجهة اليوم، بمعنويات متوسطة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على كريستال بالاس، بالمباراة التي جمعتهما يوم السبت الماشي، على ملعب الاتحاد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.







ويدرك جوارديولا جيدًا أن في حالة الهزيمة أو التعادل سيخسر المنافسة نهائيًا على لقب البريميرليج، الذي سيطر عليه في آخر عامين، في ظل ابتعاد ليفربول بصدارة الدوري.

ويلتقي اليوم أيضًا، أستون فيلا مع واتفورد، وإيفرتون مع نيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس مع ساوثهامبتون، وبورنموث مع برايتون، وتشيلسي مع أرسنال ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يحل فريق مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".