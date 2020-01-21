الفيروس الغامض.. كل ما تريد معرفته عن كورونا الجديد الذي يهدد العالم

الفيروس الغامض كنوع جديد من فيروس كورونا، حيث انتشر في فيروسات كورونا وهو فيروس وهو فيروس متنوع فهو يملك عائلة كبيرة من مسببات الأمراض ، ومعظمها يسبب التهابات الجهاز التنفسي الخفيفة، مثل: نزلات البرد. تم التعرف علىكنوع جديد من، حيث انتشر في الصين ، ويندرج تحت





وفي هذا التقرير نرصد كل ما تريد معرفته عن الفيروس الغامض الذي يهد دول العالم.





الفيروس الغامض الذي يعد نوعا جديدا منفيروسات كورونا، التي من المحتمل أن تكون مميتة، ومن أخطرها: السارس، أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، وقد تسبب فيروس كورونا في قتل مئات الأشخاص في الصين وهونج كونج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، إلا أن الفيروس الغامض الجديد قد يعد شكلا متطورا من فيروس كورونا الذي انتشر في وقت سابق، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. الذي يعد نوعا جديدا من التي من المحتمل أن تكون مميتة، ومن أخطرها: السارس، أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، وقد تسببفي قتل مئات الأشخاص فيوهونج كونج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، إلا أنقد يعد شكلا متطورا منالذي انتشر في وقت سابق، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





سبب عدم تسمية الفيروس الغامض

الفيروس الغامض، على الرغم من أنه عادةً ما يُطلق عليه "nCoV2019" ، والذي يشير إلى فيروس كورونا الجديد 2019، لم تتم تسمية، على الرغم من أنه عادةً ما يُطلق عليه، والذي يشير إلى فيروس كورونا الجديد ببطء شديد، إلا وقد انتشرببطء شديد، إلا أن هذا الفيروس أصبح قاتلا، لذا يجاهد العلماء والباحثون على العمل بسرعة لفهم طبيعة هذا الفيروس والعمل على إيقافه.





وقال جيريمي فارار، المتخصص في أوبئة الأمراض المعدية ومدير مؤسسة ويلكوم ترست الخيرية الصحية العالمية، إنه يعتقد أن الفيروس سيتم تسميته خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث أن الأهم من تسمية هو الحد من انتشاره بشكل أكبر.





ما الأعراض التي يسببها الفيروس الجديد؟

وعادة ما تكون أعراضه عبارة عن حمى وسعال وصعوبة في التنفس، لكن بعض المرضى أصيبوا بالتهاب رئوي، وهو عدوى قد تهدد الحياة وتتسبب في التهاب الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين.





فيروس كورونا الجديد أعراضًا خفيفة فقط في البداية، مثل التهاب الحلق، وقد يفترض الخبراء أن المصابين بالفيروس الغامض قد يعانون من نزلة برد عادية ولا يلجأون إلى الطبيب. وفي الغالب يحمل الأشخاص الذين يحملونأعراضًا خفيفة فقط في البداية، مثل التهاب الحلق، وقد يفترض الخبراء أن المصابينقد يعانون من نزلة برد عادية ولا يلجأون إلى الطبيب.





كيف تكتشف الفيروس الغامض

عندما بدأ تفشي المرض في ديسمبر 2019، قالت لجنة الصحة ببلدية ووهان إن المستشفيات في جميع أنحاء المدينة عالجت "سلسلة متتالية من المرضى المصابين بالتهاب رئوي غير معروف".





فيروس كورونا لم يسبق له مثيل وتم الإبلاغ عنها في 9 يناير 2020، حيث وبعد التحقيقات، تم التعرف على سلالة منلم يسبق له مثيل وتم الإبلاغ عنها في 9 يناير 2020، حيث الصين التسلسل الجيني للفيروس إلى بقية العالم لتمكين البلدان الأخرى من تشخيص الحالات الجديدة المحتملة بسرعة، أصدر العلماء فيالتسلسل الجيني للفيروس إلى بقية العالم لتمكين البلدان الأخرى من تشخيص الحالات الجديدة المحتملة بسرعة، وهو الأمر الذي ساعد الدول الأخرى على الاستجابة السريعة لمنع تفشي الأمراض.





أعراض الفيروس الغامض

بالفيروس الغامض ارتفاع في درجات حرارة أجسامهم، ولكن كما هو الحال مع كل فيروس، فإنه يحتوي على فترة حضانة، بمعنى أن اكتشافه غير ممكن دائمًا لأن الأعراض لم تظهر على المريض بعد. وأشار الباحثون إلى أنه ظهرت على الأشخاص المصابينارتفاع في درجات حرارة أجسامهم، ولكن كما هو الحال مع كل فيروس، فإنه يحتوي على فترة حضانة، بمعنى أن اكتشافه غير ممكن دائمًا لأن الأعراض لم تظهر على المريض بعد.





وأشارت الأبحاث المبدئية التي أجرتها إمبريال كوليدج في لندن، إلى أن فترة حضانة nCov2019 غير معروفة حتى الآن، إلا أن الأشخاص الذين اصيبوا به قد ظهرت عليهم الأعراض والعدوى بعد مرور 10 أيام بين الإصابة بالعدوى والكشف عنها، بناءً على الأدلة المتوفرة لديهم حتى الآن.





هل يسبب الفيروس الغامض الوفاة ؟

بالفيروس الغامض، حيث عانى المريض قبل الوفاة من مشاكل صحية أخرى، لذلك فمن المحتمل أن يكون الفيروس أكثر فتكًا لدى الأشخاص المعرضين للخطر. ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم حتى الآن بعد اكتشاف إصابتهم، حيث عانى المريض قبل الوفاة من مشاكل صحية أخرى، لذلك فمن المحتمل أن يكون الفيروس أكثر فتكًا لدى الأشخاص المعرضين للخطر.





وكان المريض الأول، رجلا يبلغ من العمر 61 عامًا، أصيب بأورام في البطن وأمراض مزمنة في الكبد، أما الثاني، البالغ من العمر 69 عامًا، فقد عانى من اعتلال عضلة القلب الوخيمة وهو أحد أمراض القلب، وعانى أيضا من وظائف غير طبيعية في الكلى، وتلف خطير في الأعضاء، أما الحالة الثالثة ف لم يتم الكشف عن تفاصيل الوفاة.





كيف ينتشر الفيروس الغامض؟

ركزت التحقيقات على الحيوانات كمصدر أساسي؛ لأن غالبية المرضى المصابين في مدينة ووهان تم تتبعهم في سوق هوانان لبيع المأكولات البحرية، والذي تم إغلاقه في 1 يناير، بالفيروس في 14 يناير، قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك انتقالًا محدودًا بين البشر للإصابة الغامض .





البروفيسور تشونغ نانشان، العالم المشهور في اللجنة الوطنية للصحة في الصين، قال، العالم المشهور في اللجنة الوطنية للصحة في في مؤتمر صحفي في 20 يناير، إن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر قد يعد أمرًا إيجابيا، ويمكن أن يساهم في علاجه. إن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر قد يعد أمرًا إيجابيا، ويمكن أن يساهم في علاجه.



