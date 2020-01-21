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محافظات

"العاصفة" لوليم شكسبير على مسرح أحمد بهاء الدين بأسيوط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

تستعد فرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة لإطلاق العرض المسرحي "العاصفة" وهي ضمن الأدب العالمي لعملاق الكتابة المسرحية وليم شكسبير وذلك على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بمدينة أسيوط في الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري والذي يتاح مجانًا للجمهور.


قال الشاعر والدكتور سيد عبدالرازق عضو الفرقة إن أحمد بهاء الدين المسرحية دائما ما تعمد إلى انتقاء العروض العالمية وتقدمها باللغة الفصحى في محاولة لمواجهة بعض الظواهر التي بدأت تظهر بالشارع المصري، ليكون ذلك هدفا دائما لها فقد قدمت قبل عرض العاصفة عروضا أخرى مثل هاملت ومملكة السكر وغيرها، وذلك في محاولة جادة للحفاظ على اللغة والهوية العربية وأيضًا في إطار سعي الفرقة الدائم لتحقيق الفن الهادف الذي يعمل على رفع الثقافة الجماهيرية.

        

وأضاف المخرج حسام عبدالعظيم مخرج العرض إن المسرحية تعمل على ترسيخ مبادئ العدالة وقيم التسامح الإنساني والتضحية من أجل الوصول للهدف النبيل مستجمعة عناصرها الفنية في أعضاء الفرقة وهم مجموعة من الشباب تضامنوا حبا للمسرح الهادف، يقدمون عروضهم المتميزة بإمكانات بسيطة يخلقون منها عمليا مسرحيا ناجحا. 


وأوضح مدير الفرقة المسرحي نعيم الأسيوطي أن العروض تقدم بالمجان للجمهور في الفترة من الخميس 23 وحتى 29 من يناير الجاري على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين، والمسرحية من إخراج حسام عبدالعظيم، بينما يقوم محمد عبد الراضي بدور رئيس البحارة ودور سبيستيان، ومحمد لطفي بدور ترنكلولو وفيردينان، ومحمد يسري بدور ستيفان وأريال، ومحمد خالد بدور الملك ألونزو، وبيتر جمال بدور أنطونيو، وكرلس ممدوح بدور بروسبارو، ومحمود حسام بدور كليبان، ويوستينة جميل بدور ميراندا، وآية محمد بدور إيريس، وأحمد سويفي بدور غونزالو، وعبد الرحمن كمال بدور أدريان، وأميرة عادل وفاطمة فاخر في دور الكاهنات.

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