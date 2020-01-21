معرض لمنتجات المرأة السيناوية بالعريش

ينظم فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء عن معرض (المرأة السيناوية المنتجة الأول)، عرض المنتجات السيناوية المتنوعة ، وذلك بمقر نقابة المهندسين بالعريش خلال الفترة من ٢٨حتى ٣٠يناير تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وقالت آمال زيدان رئيس الفرع بشمال سيناء، ان المعرض يضم منتجات بيئية وتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية وإكسسوارات وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة خرز و كروشيه ومفروشات وملابس، فضلا عن المنتجات الغذائية المصنعة داخل المنازل والخضر والفاكهة.
ومن جانبه.. قال المهندس أسامة الشريف مدير عام إدارة الإنتاج: إن الدولة حريصة على توفير مصادر لتمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر بما يعزز سياسة الدولة نحو تشجيع العمل الحر بين الشباب من الجنسين.
ومن بين مصادر التمويل ، الصندوق الدوار للتنمية بالمحافظة ، والذي يخدم مشروعات البيت المنتج ، والمشروع القومى( مشروعك ) والتى تقوم الدولة من خلاله بتمويل المشروعات الأكبر بالتعاون مع ٦ بنوك منها البنك الزراعى المصرى ، وبنك مصر ، والبنك الأهلى، وبنك القاهرة، وبنك الاسكان والتعمير، وبنك الاسكندرية.
كما يوجد تسهيلات مقدمة من قرض مشروعك فى حصول المقترض على رخصة مؤقتة يتم العمل بها لحين استخراج الرخصة الأساسية وتصل لمدة سداد القرض مع مصداقية العمل بالمشروع والمتابعة المستمرة على هذه المشروعات.
وهناك وحدة الإقراض الداخلى مثل جمعية رجال الأعمال وجمعية الشابات المسلمات و جمعية الفواخرية
وقالت آمال زيدان رئيس الفرع بشمال سيناء، ان المعرض يضم منتجات بيئية وتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية وإكسسوارات وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة خرز و كروشيه ومفروشات وملابس، فضلا عن المنتجات الغذائية المصنعة داخل المنازل والخضر والفاكهة.
ومن جانبه.. قال المهندس أسامة الشريف مدير عام إدارة الإنتاج: إن الدولة حريصة على توفير مصادر لتمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر بما يعزز سياسة الدولة نحو تشجيع العمل الحر بين الشباب من الجنسين.
ومن بين مصادر التمويل ، الصندوق الدوار للتنمية بالمحافظة ، والذي يخدم مشروعات البيت المنتج ، والمشروع القومى( مشروعك ) والتى تقوم الدولة من خلاله بتمويل المشروعات الأكبر بالتعاون مع ٦ بنوك منها البنك الزراعى المصرى ، وبنك مصر ، والبنك الأهلى، وبنك القاهرة، وبنك الاسكان والتعمير، وبنك الاسكندرية.
كما يوجد تسهيلات مقدمة من قرض مشروعك فى حصول المقترض على رخصة مؤقتة يتم العمل بها لحين استخراج الرخصة الأساسية وتصل لمدة سداد القرض مع مصداقية العمل بالمشروع والمتابعة المستمرة على هذه المشروعات.
وهناك وحدة الإقراض الداخلى مثل جمعية رجال الأعمال وجمعية الشابات المسلمات و جمعية الفواخرية