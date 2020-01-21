معرض لمنتجات المرأة السيناوية بالعريش

إن الدولة حريصة

على

توفير مصادر لتمويل المشروعات الصغيرة متناهية الصغر بما يعزز سياسة الدولة نحو تشجيع العمل الحر بين الشباب من الجنسين.



كما يوجد تسهيلات مقدمة من قرض مشروعك فى حصول المقترض على رخصة مؤقتة يتم العمل بها لحين استخراج الرخصة الأساسية وتصل لمدة سداد القرض مع مصداقية العمل بالمشروع والمتابعة المستمرة على هذه المشروعات.



وهناك وحدة الإقراض الداخلى مثل جمعية رجال الأعمال وجمعية الشابات المسلمات و جمعية الفواخرية



ومن بين مصادر التمويل ، الصندوق الدوار للتنمية بالمحافظة ، والذي يخدم مشروعات البيت المنتج ، والمشروع القومى( مشروعك ) والتى تقوم الدولة من خلاله بتمويل المشروعات الأكبر بالتعاون مع ٦ بنوك منها البنك الزراعى المصرى ، وبنك مصر ، والبنك الأهلى، وبنك القاهرة، وبنك الاسكان والتعمير، وبنك الاسكندرية.