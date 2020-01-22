نائب: وصول مبادرة مراكب النجاة للبحيرة يحمي أبناءها من خطر الهجرة غير الشرعية

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بإطلاق وزارة الدولة للهجرة، المحطة الثانية لمبادرة "مراكب النجاة " بمحافظة البحيرة، كإحدى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.





وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن الاهتمام بتنظيم برامج تدريب لشباب البحيرة بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك الظاهرة، فضلا عن توفير برامج ثقافية ورياضية فى هذا الإطار أيضًا سيساهم في الحفاظ على ما حققناه من تقدم في الحد من الظاهرة منذ 2016.





وأشار إلى أن أعداد المهاجرين زادت في الفترة من 2011 إلى 2013 ثم بدأت في التناقص، خاصة بعد تشديد الدولة من رقابتها، ثم توقفت تماما بعد إقرار القانون في 2016، وهو ما يدل على نجاح جهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة وهو ما لاقى تقديرًا كبيرًا من أكثر من منظمة دولية معنية بالهجرة غير الشرعية.





وأضاف أننا نحتاج لتضافر جهود كافة الجهات المعنية للتصدى لهذه الظاهرة والتعريف بمخاطرها، بالإضافة لتقديم البدائل الملائمة وإتاحتها أمام الشباب، حتى يتم التعامل مع الهجرة غير الشرعية من مختلف الجوانب.