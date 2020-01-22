أستون فيلا: روح الأهلي سبب فوز الفريق على واتفورد في الـ+90

حقق فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن "تريزيجيه"، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه واتفورد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، بالجولة رقم 24 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".







وكتب حساب أستون فيلا عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "يبدو أن روح الفانلة الحمراء والـ +90 كانت حاضرة مع رفاق تريزيجيه، في ملعب فيلا بارك"، في إشارة إلى أن لاعبي الفريق لعبوا بروح لاعبي الأهلي حتى الدقيقة الأخيرة.



