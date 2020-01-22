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تعليم

طلاب أولى ثانوي يمتحنون التاريخ ورقيا .. الآن

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:48 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
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ياســـمين بدوي
 يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان في مادة التاريخ، ويستمر زمن الامتحان من 1 ظهرا لـ 2:30 ظهرا ، وذلك بشكل ورقي وليس إلكتروني.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة حتى الآن، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين علي اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.

وقال وزير التربية والتعليم: على الطالب الغشاش أن يتحمل مسئولية اختياره، حيث إنه الآن يفقد نفسه الفرصة للتعود علي النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١ وعليه ألا يلومن إلا نفسه.

وعلى صعيد آخر أوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، استقبلت 517 ألف طالب/طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.
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