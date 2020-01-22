تفاصيل الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وكبرى الشركات الرومانية‎

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات المتميزة لرومانيا في العديد من مجالات التصنيع , مشددا علي توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للهيئة للمشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة , بالتعاون مع الخبرات العالمية .





جاء هذا خلال زيارة "جابريل توتسو "مديرعام شركة روم آرم الرومانية و"فيوريل مانول "المدير التنفيذي لشركة باتروميل الرومانية ومسئولي الشركات الرومانية ومن بينها شركة تيتان الرومانية التابعة لها ,وبحضور السفير"ميهاي ستيفان ستوبارو " سفير رومانيا بالقاهرة .





تأتي الزيارة في إطار تعزيز أوجه التعاون والاستثمار ورغبة الجانب الروماني في فتح آفاق للتعاون والتصنيع بمصر في ظل مناخ الاستثمار الحالي بمصر وعضوية رومانيا بالاتحاد الأوربي ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.





شهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم , وعرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات الرومانية وتحديد آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك في العديد من مجالات الصناعة المختلفة والاتفاق علي تبادل الزيارات للتعرف علي الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية والتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والعربات المدرعة والصيانة وتحديث خطوط الإنتاج وايضا تصنيع مستلزمات المعدات اللازمة لعربات السكك الحديدية وإدارة حركة مرور المدن الذكية والتحول الرقمي ونظم المعلومات .





وأكد "التراس"علي دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة رومانيا الصديقة , مشددا علي اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر .





وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الرومانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات الرومانية في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالإستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية .





من جانبه أعرب "جابريل توتسو" عن تطلع شركة" روم آرم" لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك مع مصر ,مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع ودورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية والاستخدام المشترك وهذا ما لمسناه عن قرب أثناء مشاركتنا بمعرض إيدكس الدولي للدفاع الذي عقد بالقاهرة نهاية عام 2018.





وأشار إلى أن اهتمام الجانب الروماني بالتعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في جميع مجالات التنمية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا.





كما أشار" فيوريل مانول" إلي أن الشركات الرومانية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات مع "العربية للتصنيع" في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل معدات المصانع وحساسات الاشعاع والمواد الكيماوية والتي لنا تعاون سابق معها في العديد من مجالات التصنيع , مؤكدا أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.





وبدوره , أكد " ميهاي ستيفان ستوبارو " أن ما نشهده لحظة تاريخية لتعميق العلاقات الإقتصادية بين مصر ورومانيا ,في ظل رئاسة رومانيا للإتحاد الأوروبى وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ,وهو ما يعطى بُعدًا استراتيجيًا هامًا لهذا التعاون, مشيرا الى اهتمام الحكومة الرومانية بنقل وتبادل الخبرات والدخول في مشروعات للتصنيع المشترك , في إطار المناخ الآمن الجاذب للاستثمارات الذي تشهده مصر حاليا .