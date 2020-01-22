ترامب يسخر من إصابات الأمريكيين في هجوم إيران: الصواريخ صدّعتهم

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الجدل حول إصابات الجنود الأمريكيين في الهجوم الصاروخي الانتقامي لإيران في قاعدتين بالعراق، عين الأسد وأربيل، ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني.





وقال ترامب في ختام مشاركته ليومين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن الإصابات ليست خطيرة للغاية.





وأضاف ساخرا:"سمعت أن الجنود أصيبوا بالصداع يمكنني القول إنها إصابات غير خطيرة".





وتابع ترامب أنه علم بوجود إصابات بين الجنود الأمريكيين بعد أيام من الهجوم.





وكانت وسائل إعلام أمريكية قد وجهت انتقادات حادة بعد ظهور أنباء وتقارير تؤكد وجود إصابات بين الجنود الأمريكيين، لكنها لم تكن إصابات خطيرة.





وكان ترامب قد أكد عقب الهجوم الإيراني بأن أحدا لم يصب إثر القصف الصاروخي.



