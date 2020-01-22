نبيل الحلفاوي يعلق على عودة تركي آل الشيخ لرئاسة الأهلي الشرفية

علق الفنان نبيل الحلفاوي، من خلال تغريدة له عبر موقع التدوين القصير تويتر، على بيان تركي آل الشيخ، وعودته للرئاسة الشرفية للنادي الأهلي مرة أخرى.





وكتب تركي آل الشيخ، في تغريدته على تويتر، قائلًا: "بعد عودة العلاقة في إطار من الود والاحترام المتبادلين (اتضح أيضا في البيان أو الخطاب المشار إليه) يكون الخوض (واللت والعجن) في هذا الشأن (بافتراض حسن النية)غير مبرر ولا مفيد.. (وبافتراض سواها) ليس إلا محاولة للنيل من إدارة الأهلي المحترمة أو سعيا لإعادة توترات أزعج البعض زوالها".





و أكد مجلس إدارة الأهلي أنه لم يتطرق الى الاستقالة التي تقدم بها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.





وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.



