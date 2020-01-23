فرصة يطلق أولى تدريباته عن تعديل السلوك وثقافة العمل ببنى سويف

انطلقت بمحافظة بنى سويف النسخة الأولى من الدورة التدريبية المكثفة لتدريب المدربين على آليات تعديل سلوك المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة في سن العمل من القادرين على العمل والتى ينظمها برنامج فرصة إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي فى فعالية افتتحها د عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي واحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف واحمد غفران مدير العمليات.





جاء ذلك بحضور ومشاركة 50 مكلفة خدمة عامة من الجامعيات وعدد من مسئولي التضامن الاجتماعى ببنى سويف.





أكد د. عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى أن الدورة التدريبية التي تقدم وفق أحدث المناهج التدريبية تستهدف العمل على عدد من المحاور الخاصة بأساليب تعديل السلوك وتعزيز ثقافة العمل والانتاج والانتقال من سلوكيات الاتكالية وكيفية ادارة عملية التغيير الاجتماعي ومفهوم الرسالة الناجحة كذلك توضيح آليات تشجيع الافراد على الدخول فى انشطة انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للانتقال لمرحلة الاستقلال الاقتصادى والمالى مع استغلال متطلبات المجتمع المحلى و الخامات المتاحة عبر منظومة متكاملة للتمكين.



