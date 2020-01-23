فرصة يطلق أولى تدريباته عن تعديل السلوك وثقافة العمل ببنى سويف

انطلقت بمحافظة بنى سويف النسخة الأولى من الدورة التدريبية المكثفة لتدريب المدربين على آليات تعديل سلوك المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة في سن العمل من القادرين على العمل والتى ينظمها برنامج فرصة إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي فى فعالية افتتحها د عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي واحسان عبد اللطيف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف واحمد غفران مدير العمليات.
جاء ذلك بحضور ومشاركة 50 مكلفة خدمة عامة من الجامعيات وعدد من مسئولي التضامن الاجتماعى ببنى سويف.
أكد د. عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى أن الدورة التدريبية التي تقدم وفق أحدث المناهج التدريبية تستهدف العمل على عدد من المحاور الخاصة بأساليب تعديل السلوك وتعزيز ثقافة العمل والانتاج والانتقال من سلوكيات الاتكالية وكيفية ادارة عملية التغيير الاجتماعي ومفهوم الرسالة الناجحة كذلك توضيح آليات تشجيع الافراد على الدخول فى انشطة انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للانتقال لمرحلة الاستقلال الاقتصادى والمالى مع استغلال متطلبات المجتمع المحلى و الخامات المتاحة عبر منظومة متكاملة للتمكين.
وأضاف الشبراوي أن برنامج فرصة يعتمد على فكر المنظومة وحزم الخدمات واستخدام مفهوم سلاسل للقيمة والميزة التنافسية و هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة و الضمان الاجتماعي و يستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على ٥٠ ألف فرصة عمل وادوات انتاج بالمحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى الفيوم وبنى سويف والمنيا ، اسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان والوادى الجديد و يعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم.