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رياضة

وادي دجلة يجهز نجم الفريق لمواجهة الزمالك بالدوري المصري

الخميس 23/يناير/2020 - 11:41 م
اليوناني تاكيس جونيس
اليوناني تاكيس جونيس
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محمد رشاد
يُجهز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، التونسي رفيق كابو من أجل الدفع به خلال مواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ويلتقي وادي دجلة مع الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 28 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض كابو للإصابة بشد قوي في العضلة الخلفية أدى لغيابه عن مباريات فريقه الماضية، ويسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمشاركة أمام الزمالك، خاصة أنه يعد من أحد اللاعبين الأساسيين فى صفوف الفريق الدجلاوى.

ومن المنتظر أن يحسم تاكيس جونيس مصير رفيق كابو من مباراة الزمالك، وفقًا للتقرير الطبي الذى سيحدد مدى جاهزية اللاعب للعودة من جديد إلى الملاعب.

وأبلغ تاكيس جونيس جهازه المعاون أنه يتابع مباراة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خاصة أن تلك المباراة ستكون قبل أيام قليلة من المواجهة التي ستجمعهما في الدوري، ومن خلالها سيتمكن المدرب اليوناني من رسم خطة المباراة وتحديد النقاط التي سيسعى جاهدًا لاستغلالها.

أكد المدير الفنى لدجلة أنه يستعد بشكل طبيعى لهذا اللقاء، قائلًا: "مواجهة الزمالك مثل أى مباراة فى الدورى، وسنعمل على دراسة الخصم جيدًا من أجل تحقيق الفوز".
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