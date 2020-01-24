مواطن يناشد مجلس الوزراء بتركيب طرف صناعي بساقه اليمنى

اشتكى المواطن محمد سيد مرسي لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري من تعرضت لبتر اسفل الركبة بساقه اليمنى من طرف صناعى.

وناشد محمد سيد من خلال موقع صدي البلد، مجلس الوزراء بالتكفل بحالة الصحية وتركيب أطراف صناعية بساقه اليمنى متابعة حياته بشكل طبيعي.

وأوضح محمد سيد أنه لا يملك تكاليف تركيب الأطراف الصناعية.

وللتواصل مع الحالة على الرقم : 01159615505



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

