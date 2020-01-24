تخصص تفكيك عربيات.. شرطة السعودية تقبض على 3 سودانيين سرقوا 36 سيارة





ذكر المركز الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكوّن من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية.



وقال المركز إن اللصوص تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية- جنوبي العاصمة الرياض، لإعادة بيع أجزائها، بحسب سبق.



وأشار إلى أنه تم العثور في الموقع على (36) مركبة تمّ تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.



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