الدوري الإماراتي.. الوحدة يفوز على حتا والظفرة ينتصر على الفجيرة

حقق فريق الوحدة انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي حتا ، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي، "الدوري الإماراتي".





افتتح اللاعب الأرجنتيني سبيستيان تيجالي التسجيل للوحدة ، في الدقيقة الخامسة ، بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي لوكاس بيريز ، قبل أن يعود في الشوط الثاني ، موقعًا على الهدف الثاني له ولفريقه ، في الدقيقة 52 ، جالبًا الثلاث نقاط لفريقه الوحداوي.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الوحدة للنقطة 20 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نادي حتا عند النقطة 8 في المركز الثالث عشر.





وفي نفس الجولة فاز فريق الظفرة على نظيره نادي الفجيرة ، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، حيث افتتح البرازيلي جواو بيدرو التسجيل للظفرة في الدقيقة السابعة عشر، ليطرد حكم المباراةبعدها اللاعب فهد عبيد في الدقيقة 36 ، ليستغل لاعبو الظفرة النقص العددي ، ويحرزوا الهدف الثاني عن طريق سهيل المنصوري ، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدمهم بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني ، قلص فيرناندو جابرييل الفارق للفجيرة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 59 ، قبل أن يعود جواو بيدرو ليقضي على أحلام الفجيرة في العودة للمباراة بتوقيعه على الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 79.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الظفرة للنقطة 23 في المركز الخامس ، بينما توقف رصيد نادي الفجيرة عند النقطة 10 في المركز الثاني عشر.