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حوادث

العرَق فى التدريب يمنع الدم بالحرب .. تدريبات قاسية لطلاب أكاديمية الشرطة

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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محمد صبري - اسلام مقلد
انتج قطاع العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية فيديو جديدا يوضح التدريبات التى يتلقاها طلاب اكاديمية الشرطة.

وتتنوع التدريبات التى يتلقاها الطلاب بين الرياضية التى تساعدهم في بناء بنيتهم الجسدية والتى تعينهم على الصمود فى المواقف الصعبة التى يواجهونها فى مستقبلهم العملي، ومنها التدريبات داخل صالات الالعاب الرياضية والجرى ورفع الاثقال وغيرها من التدريبات.

وكذلك تدريب الطلاب على كيفية التعامل فى حالة حدوث جريمة قتل على جمع الادلة لكشف غموضها، ورفع البصمات فى محيط الجريمة، وغيرها من التدريبات الأخرى التى يتلقاها الطلاب.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي والذي يعد ذكرى لملحمة الإسماعيلية الشهيرة.
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