استعدادا لمواجهة الأهلي.. مؤتمر صحفي للمدير الفني للنجم الساحلي.. اليوم

يعقد المدير الفني للفريق النجم الساحلي، وكابتن الفريق التونسي،المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والنجم في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب السلام.





ويسمح لوسائل الإعلام بحضور جانب من التدريبات الخاص بفريق النجم الساحلي والتي تقام على نفس الملعب في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم؛ وذلك وفق لوائح الكاف المنظمة للبطولة.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام.





وخاض النجم الساحلي مرانه الأول أمس بإستاد بتروسبورت بعد وصوله للقاهرة.



