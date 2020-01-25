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بين الناس

أهالى عزبة النخل يشكون من انتشار أكوام القمامة

السبت 25/يناير/2020 - 05:00 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل خيرى محمود أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة شارع محطة عزبة النخل بالقاهرة. 

وأوضح "خيرى" أن منطقة عزبة النخل التابعة لحى المرج بالقاهرة تعانى من انتشار أكوام القمامة امام محطة المترو والكنيسة المقابلة بالمحطة ما يؤدى لتعطل حركة السير و يفسد المظهر الحضارى للحى . 

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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