أهالى عزبة النخل يشكون من انتشار أكوام القمامة

أرسل خيرى محمود أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من سوء حالة شارع محطة عزبة النخل بالقاهرة.





وأوضح "خيرى" أن منطقة عزبة النخل التابعة لحى المرج بالقاهرة تعانى من انتشار أكوام القمامة امام محطة المترو والكنيسة المقابلة بالمحطة ما يؤدى لتعطل حركة السير و يفسد المظهر الحضارى للحى .





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



