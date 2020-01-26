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رياضة

نادر السيد: أحمد ناجي كان محقا في استبعاد محمد عواد من كأس العالم 2018.. فيديو

الأحد 26/يناير/2020 - 06:02 ص
نادر السيد
نادر السيد
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عمرو أبوبكر
أكد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد عواد حارس الزمالك لم يعتاد على الضغوط طوال حياته خاصة أنه عندما كان في الإسماعيلي كان لا ينافس على بطولات باستمرار.

وقال نادر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" أن مشاركة محمد أبو جبل مع منتخبات الناشئين أحدث الفارق في مستواه مع الزمالك في الوقت الحالي لأنه أكتسب العديد من الخبرات".

وتابع أن عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك الحالي، نجح في خلق حالة عدل ومساواة بين حراس مرمى الزمالك في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق، كان محقا في استبعاد محمد عواد من كأس العالم الذي أقيم في روسيا 2018 مؤكدا أن محمد عواد حارس موهوب لكن الموهبة وحدها ليست كل شئ.

وأردف أن محمد أبو جبل حارس الزمالك الحالي يستحق الانضمام للمنتخب بعد أدائه المميز الذي يقدمه مع الأبيض في المباريات.

وأتم أن محمد الشناوي حارس الأهلي يؤدي بشكل جيد ومستواه ثابت واكتسب خبرات وهو الأقرب لحراسة مرمى المنتخب في الفترة المقبلة.

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