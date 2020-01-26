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حوادث

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لسرقتهما سيدة

الأحد 26/يناير/2020 - 12:12 م
إثنين من العناصر
إثنين من العناصر الإجرامية
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محمد صبرى

تمكن رجال الأمن من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالقاهرة عقب قيامهما بسرقة إحدى السيدات كرهًا عنها.


وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلان لهما معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهما (قطعة سلاح أبيض) عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول وحقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية كرها عن (إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمة بدائرة القسم) تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما.


بسؤال المجنى عليها قررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ استوقفها المتهمان واستوليا منها على المضبوطات المشار إليها كرهًا عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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