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أخبار البلد

«الفلاحين»: ثقة الشعب المصري في الرئيس أصابت الإرهابيين بالإحباط

الأحد 26/يناير/2020 - 01:36 م
نقيب عام الفلاحين
نقيب عام الفلاحين
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شيماء مجدي
 قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ثقة الشعب المصري بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ووقوفه خلف الحيش والشرطة، والتجمع الكبير باستاد القاهرة، من القبائل والعائلات المصرية، بالتزامن مع عيد الشرطة الـ 68، اصاب الإرهابيين بالاحباط، وخيب آمال كل المراهنين، على انسياقه وراء التضليل والأكاذيب، وجاءت الاحتفالية العظيمة لدعم الدولة، لتحبط كل محاولات المغرضين.  

وأشار أبوصدام إلى أن اعتزال محمد علي السياسة ،وغلق صفحته ، نتيجة طبيعية لليأس والإحباط، جراء صمود العائلات المصرية، ووقوفهم خلف قياداتهم السياسية، رافعين شعار مصر فوق كل شئ، مصر شعب واحد ، مصر عيلة واحدة" .

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن ثبات الشعب المصري، رغم كل الظروف، وكثرة الحيل والمؤامرات، لزعزعة ثقته بنفسه، وبث الفتنة بين الشعب وقياداته، دفعت المتآمرين للاستسلام والاضطراب.. وناشد عبدالرحمن، فلاحين مصر الشرفاء، لمواصلة العمل والانتاج،واستمرار التماسك الاجتماعي، ومواصلة الوقوف بقوة خلف القيادات المصرية الحكيمة، للحفاظ علي وطننا الغالي مصر، و وازدهار ورفعة شأنه.
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