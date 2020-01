View this post on Instagram

كوني صريحة مع نفسك، واجهي عيوبك ونقاط ضعفك، إعترفي بإن هناك أجمل منكِ وربما أذكى وأشطر منكِ، كفي عن محاولاتكِ في تكسير مجاذف الاخريات، وركزي تلك الطاقة من أجل تحسين حياتكِ أنتِ السلام الداخلي الذي ستعيشين بهِ بعدها جدير بهذه المحاولة. 🖤