العلاقات المصرية الروسية بمعرض الكتاب





يتناول المستشرق الروسى الكبير والاستاذ بمعهد الاستشراق فى موسكو الدكتور فلاديمير بيلياكوف من خلال ندوة "العلاقات المصرية الروسية التاريخ والمستقبل " تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.





يأتى ذلك من خلال اللقاء الذى ينظم بمعرض الكتاب بقاعة ضيف الشرف فى الثالثة عصر الغد الاثنين 27يناير الجارى يدير الندوة شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية ومدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافى الروسى ،

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