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ثقافة

العلاقات المصرية الروسية بمعرض الكتاب

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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طارق موسى

يتناول المستشرق الروسى الكبير والاستاذ بمعهد الاستشراق فى موسكو الدكتور فلاديمير بيلياكوف من خلال ندوة "العلاقات المصرية الروسية التاريخ والمستقبل " تطور العلاقات الثنائية بين البلدين. 

يأتى ذلك من خلال اللقاء الذى ينظم بمعرض الكتاب بقاعة ضيف الشرف فى الثالثة عصر الغد الاثنين 27يناير الجارى يدير الندوة شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية ومدير النشاط الثقافى بالمركز الثقافى الروسى ،
جدير بالذكر ان الدكتور فلاديمير بيلياكوف استاذ العلوم التاريخية يعد من ابرز المستشرقين الروس المعاصرين وله عشرون كتاب عن مصر فى موضوعات مختلفة ومنها " ناصر وخروشوف" و " الروس المهاجرون فى مصر" و سلسلة كتب " اعرف مصر" و " بين الفولجا والنيل " و" رحلة الى النيل المقدس" و" مصر فى عيون الروس" وغيرها من الكتب المتخصصة عن مصر وسبق ان عمل بيلياكوف مراسلًا بجريدة البرافدا السوفيتية وعاش فى القاهرة فى حى الزمالك لمدة 15 عامًا متتالية ويجيد اللغة العربية
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