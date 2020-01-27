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توك شو

الكهرباء: البترول ساهمت في إنهاء أزمة انقطاع التيار خلال 2014.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:22 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
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إبراهيم القادري
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن مصر مرت بظروف أصعب ما يمكن خلال فترة معينة حتى نجحت في توفير الطاقة الكهربائية باستقرار ، وذلك لأن الكهرباء عصب الحياة لاعتماد الأشخاص عليها في عملهم وحياتهم بصفة عامة .

وأضاف محمد شاكر خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سي المذاع علي قناه دى ام سى، أن هناك أسبابا كانت تؤدى إلى ضعف إنتاج الكهرباء ومنها تقادم بعض وحدات إنتاج الكهرباء ومحدودية الإمداد من الوقود المستخدم لتشغيل المحطات كما أنه كان هناك انشاء محطات توليد كهرباء ولكن تأخرت بسبب أحداث الثورة بالاضافة الي اننا لم نكن نقوم بعمل صيانات للمحطات في الأوقات المناسبة وهذا كله أدى الي تبطئ في إنتاج الكهرباء .

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إنتاج الكهرباء في صيف 2014 لم يتعدى 24 ألف ميجا وات كما أننا كان لدينا عجز يومي يتراوح من 2500 الي 3000 ميجا وات وبذلك اضطررنا إلي تخفيف الأحمال وفصل الكهرباء عن بعض الاجزاء بالتبادل حتى تستطيع المحطات ان تنتج الحد الاقصي في ذلك الوقت .

وتابع: أن الوزارة قامت بعمل مجموعة من الإجراءات وقمنا بعمل خطة عاجلة وقمنا بالتعاقد على توريد معدات ونقوم بتركيبها في الشبكة وكانت قدرت هذه المعدات ان تنتج 3600 ميجا وات وهذا رقم كبير جدا ومن شأنه أن يعمل على تغطية العجز وقد تم التعاقد والتوريد والتركيب في 8 أشهر .

واستكمل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة البترول قامت بمجموعة إجراءات حاسمة وعاجلة اتخذتها وزارتي البترول والكهرباء في 2014 لانهاء ازمة انقطاع الكهرباء .
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