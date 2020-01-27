ذعر وخوف.. مواطن صيني يكشف المأساة داخل ووهان بسبب كورونا.. فيديو

انتشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لمواطن صيني، وهو يتشاجر مع العاملين في إحدى المستشفيات بسبب طردهم للمرضى، وعدم وجود مستلزمات طبية كافية لمواجهة فيروس كورونا في مدينة ووهان.





وعلق المشاركون بأن المواطن الصيني طالب العاملين في شريط الفيديو عدم طرد المرضى، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس





وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي إن الصين تواجه مأساة كبير بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل





وقررت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا القاتل





وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.