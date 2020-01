ذعر وخوف.. مواطن صيني يكشف المأساة داخل ووهان بسبب كورونا.. فيديو

وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

New video form the #coronavirus quarantine zone in Wuhan. A man demands hospital not to turn away patients. His relative is dying and no beds and oxygen tanks available. As I said earlier, China is running out of space for patients and medical supplies. pic.twitter.com/uDkLR9RFQZ