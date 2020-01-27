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أخبار العالم

لمواجهة فيروس كورونا.. قرار عاجل من الحكومة الصينية

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قررت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة 3 أيام أخرى، وذلك لمنع المواطنين من السفر، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كوروتا القاتل

وانطلقت احتفالات الصين برأس السنة القمرية الصينية، الجمعة الماضية، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل الذي تسبب في وفاة 80 شخصا حتى الأن. 

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع المواطنين الفرنسيين القاطنين بمدينة ووهان الصينية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم وذلك بعد تفشي فيروس كورونا القاتل

وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

وأقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد. 

فيما قررت الخارجية الأمريكية إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، عقب ظهور المرض فيها. 
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