الصين تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد

أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع الوفيات جراء الإصابة ب فيروس كورونا الجديد ، إلى 50 حالة وإصابة 2300 أخرون.





وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع المواطنين الفرنسيين القاطنين بمدينة ووهان الصينية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم وذلك بعد تفشي فيروس كورونا القاتل





وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.





وأقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد.





فيما قررت الخارجية الأمريكية إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، عقب ظهور المرض فيها.