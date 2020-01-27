AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تعلن ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى 50 حالة وإصابة 2300 أخرون. 

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع المواطنين الفرنسيين القاطنين بمدينة ووهان الصينية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم وذلك بعد تفشي فيروس كورونا القاتل

وعززت الصين القيود على حركة السير سعيا منها لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد فرنسا والولايات المتحدة لإجلاء رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.

وأقر الرئيس الصيني شي جين بينج بأن الوضع "خطير"، محذّرًا من "تسارع" انتشار الوباء الذي ظهر في ديسمبر في مدينة ووهان في وسط البلاد. 

فيما قررت الخارجية الأمريكية إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، عقب ظهور المرض فيها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

بسبب كورونا.. تراجعات فى الأسواق العالمية.. وارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

الفيروس القاتل.. الصين تختبر علاجا ناجحا لوباء كورونا على 7 أشخاص

رئيس بلدية ووهان الصينية: نتوقع ألف إصابة جديدة بكورونا

بسبب كورونا.. الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى الصين

ترشيحاتنا

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وزير الصحة الصيني يكشف عن سر مرعب في فيروس كورونا

الأهلي ضد النجم الساحلي.. رعونة كهربا تهدر هدفا .. وليتوال يبحث عن التعادل

الإفتاء تحذر من أخطاء عند قراءة الفاتحة تبطل الصلاة

بعد حادث أليم.. وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

حتحوت: الأهلي فاز على النجم الساحلي بـ طلوع الروح.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مميزات تتمتع بها لكزس LS 2020 ..صور

مين الأجمل؟.. زوجة عمرو يوسف وشقيقته يثيران الجدل

حزام أخضر.. نجوى كرم بإطلالة تكشف عن فقدانها الوزن