بسبب هاتف محمول.. مصرع طالبين إثر اصطدام دراجة بخارية في عمود إنارة بسوهاج

شهدت قرية برديس مركز البلينا بسوهاج، حادث اصطدام دراجة بخارية بعمود إنارة مما نتج عنه مصرع طالبين، وتبين أن سبب الحادث استخدام قائد الدراجة الهاتف المحمول خلال القيادة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد خلال سير دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة "كيرلس. ص. ج" ١٦ عاما طالب ويقيم بناحية منشأة برديس إختل توازنه نتيجة استخدام هاتفه المحمول مما أدى لانقلابها واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق.





وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، ومرافقه "راسم. ر. ر" ١٨ عاما طالب ويقيم بذات الناحية، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزي، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة البخارية.



