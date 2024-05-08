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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج: العمل مستمر بالمراكز التكنولوجية بجرجا والبلينا لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

صدى البلد

تفقد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، اليوم، المراكز التكنولوجية بكل من "جرجا، والبلينا"، وتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، لليوم الثاني على التوالي، بحضور عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الجهات المعنية، والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، بالمتابعة المستمرة لبدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والعمل على التيسير على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

 

 

 

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وأكد السكرتير العام أن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، دون أية معوقات، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات السيد الوزير المحافظ بشأن تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، والمتابعة المستمرة لكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.

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