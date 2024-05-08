عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل عن أساسيات النشر العلمي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج

صدى البلد

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورشة عمل تحت عنوان "اساسيات النشر العلمي الطبي"، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و الأطباء المقيمين و أطباء الإمتياز  بقاعة الدكتور محمود رياض بمبني المستشفى الجامعي القديم.

 

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن الجامعة تولي اهتماما كبيراً بالبحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس علي النشر العلمي لما له من دور كبير  في تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث تحرص الجامعة على تنظيم تلك الورشة بهدف مساعدة الباحثين علي معرفة خطوات عملية النشر العلمي، والإلتزام بشروط نشر البحث العلمي في المجلات العلمية المختلفة.

 

محافظ سوهاج يتفقد إجراءات التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء

غرق عامل بترعة في سوهاج

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكليه والدكتور الشاذلي صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم تلك الورشة جاء علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر للكلية والذي شارك به ٢٢ قسما من أقسام الكلية الإكلينيكية والأكاديمية حيث تعد الورشة بيانا عمليا ونقطة تحول في مسيرة الأطباء الجدد وطريقهم لاتخاذ الخطوة الأولى في مجال البحث العلمي في حياتهم العملية.

 

وقال الدكتور أحمد مختار ابو دهب المدرس بقسم الأشعة والمدرب المعتمد بالمجلس الأعلى للجامعات وأمين تنظيم المؤتمر إن الورشة تهدف لتعريف الأطباء بأساسيات هامة في البحث والنشر العلمي في المجال الطبي من حيث نوعية الأبحاث والمحتويات الأساسية للبحث العلمي وأنواع المجلات العلمية و مواصفاتها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج اخبار جامعة سوهاج الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

موضوعات متعلقة

جامعة سوهاج تطلق أولى قوافلها التوعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

مقـ.ــتل جندي من جيش الاحتلال في هجوم حزب الله على موقع المالكية

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور

روسيا توجه رسالة إلى إسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-