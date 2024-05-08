ورشة عمل عن أساسيات النشر العلمي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورشة عمل تحت عنوان "اساسيات النشر العلمي الطبي"، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و الأطباء المقيمين و أطباء الإمتياز بقاعة الدكتور محمود رياض بمبني المستشفى الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن الجامعة تولي اهتماما كبيراً بالبحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس علي النشر العلمي لما له من دور كبير في تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، حيث تحرص الجامعة على تنظيم تلك الورشة بهدف مساعدة الباحثين علي معرفة خطوات عملية النشر العلمي، والإلتزام بشروط نشر البحث العلمي في المجلات العلمية المختلفة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي أمين القاضي عميد الكليه والدكتور الشاذلي صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم تلك الورشة جاء علي هامش فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر للكلية والذي شارك به ٢٢ قسما من أقسام الكلية الإكلينيكية والأكاديمية حيث تعد الورشة بيانا عمليا ونقطة تحول في مسيرة الأطباء الجدد وطريقهم لاتخاذ الخطوة الأولى في مجال البحث العلمي في حياتهم العملية.

وقال الدكتور أحمد مختار ابو دهب المدرس بقسم الأشعة والمدرب المعتمد بالمجلس الأعلى للجامعات وأمين تنظيم المؤتمر إن الورشة تهدف لتعريف الأطباء بأساسيات هامة في البحث والنشر العلمي في المجال الطبي من حيث نوعية الأبحاث والمحتويات الأساسية للبحث العلمي وأنواع المجلات العلمية و مواصفاتها.