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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد إجراءات التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء

صدى البلد

واصل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية لتفقد إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

 وذلك بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أخميم، بحضور لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة  الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

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وتفقد المحافظ الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، واطمأن على انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح دون معوقات، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرا عليهم، وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.
 
والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، واطمأن منهم على انتظام سير الاجراءات، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.

وكلف المحافظ كافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد على مدار اليوم لمتابعة تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتذليل أية معوقات.

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