AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلة سيدات سموحة تواصل الانتصارات وتهزم مصر للتأمين 74 /49

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:57 م
سلة سيدات سموحة
سلة سيدات سموحة
Advertisements
حسام الحارتي
واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة للسيدات بقيادة الكابتن عماد محمود انتصاراته في إطار مباريات الدوري العام الممتاز (أ) الدور الأول لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن وحقق فوزه الرابع وتغلب على نظيره مصر للتأمين 74 /49 بعد أداء متميز لنجمات سموحة.

وكان الفريق قد حقق الفوز علي نظيره الصيد 100/73 ثم هليوبوليس 76/74 ثم الجزيرة 68/65.

وحصد الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط وذلك بعد أن كرر فوزه علي هليوبوليس 69/55 لقاء العودة وكان الفريق قد فاز ذهابا 76/48.تضم قائمة الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وريم موسى وشروق بدراوي وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ومريم حسام ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن والمحترفة Courtney Williams.

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن عماد محمود مدير فنى والكابتن أيمن ناجي مدرب عام والكابتن جهاد سمير إداري والكابتن محمود فرج مدرب اللياقة البدنية والدكتور هديل إبراهيم أخصائي إصابات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري للقطاع والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة 25 في تاريخه | هوكي الشرقية للرجال بطلًا لكأس أفريقيا

أخبار الرياضة..رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان.. سر أزمة طرد طارق حامد

أول رد فعل من فرج عامر على رحيل حسام حسن من تدريب سموحة

عقب قرار رحيله .. حازم إمام يوجه رسالة لـ حسام حسن

مرحبا بك من جديد يا جنرال.. سموحة يرحب بـ حمادة صدقي على طريقته الخاصة

رجال سلة سموحة يخسر أمام سبورتنج 89-91 في الثواني الأخيرة

ترشيحاتنا

بعد حضورها معرض الكتاب .. سما المصري تثير الجدل مجددا

خطة بديلة .. أول تعليق من إيران على صفقة القرن

حلم كبير.. كهربا يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة في أحدث ظهور له.. شاهد

بخار الماء .. تفاصيل جديدة حول مصرع عروسين أثناء الاستحمام بالإسماعيلية

أب يلقي بنفسه فوق جسد ابنته تحت عجلات القطار وينقذها من الموت المحقق | فيديو

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالجبنة والقشطة فى الفرن وبطاطس مشوية وكب كيك موز

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل