سلة سيدات سموحة تواصل الانتصارات وتهزم مصر للتأمين 74 /49

واصل فريق نادي سموحة لكرة السلة بقيادة الكابتن عماد محمود انتصاراته في إطار مباريات الدوري العام الممتاز (أ) الدور الأول لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن وحقق فوزه الرابع وتغلب على نظيره مصر للتأمين 74 /49 بعد أداء متميز لنجمات سموحة. للسيداتانتصاراتهوحتىعلى





وكان الفريق قد حقق الفوز علي نظيره الصيد 100/73 ثم هليوبوليس 76/74 ثم الجزيرة 68/65.





وحصد الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الدوري العام الممتاز (أ) سيدات المرتبط وذلك بعد أن كرر فوزه علي هليوبوليس 69/55 لقاء العودة وكان الفريق قد فاز ذهابا 76/48.تضم قائمة الفريق النجمات: ريم أسامة (ريكو) وريم موسى وشروق بدراوي وفاطمة ممدوح (فاطيما) وآية فتح الله وندي إيهاب (كونجا) ومريم حسام ورانيا عبد العاطي وهاجر الشافعي وسماء السيد وريم حسام وإنجي صلاح وتيا حسن والمحترفة Courtney Williams.



