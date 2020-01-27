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أخبار العالم

أمريكا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الصين

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:38 م
واشنطن تنصح رعاياها
واشنطن تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى الصين
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رحيم يسري
نصحت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها بإعادة النظر في سفرهم إلى الصين.

جاء ذلك في تحذير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البلاد وخاصة مقاطعة ووهان.

أصدرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إرشادات جديدة من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي تخطى حدود الصين.

وأضافت أنه حتى الآن لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لكن يمكن معالجة العديد من أعراض، يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض

وأسفر فيروس كورونا الجديد عن مقتل 81  شخصًا وإصابة أكثر من 2700 آخرين في الصين.

وأعلنت وزارة المالية الصينية، ولجنة الصحة الوطنية (وزارة الصحة)، تخصيص 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.
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