حمدي السيد: الإخوان يتلقون معاملة جيدة داخل السجون ويظهرون العكس.. فيديو

قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، إنه كان يعامل الإخوان في نقابة الأطباء بنوع من الحيادية الشديدة.

وأضاف حمدي السيد في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وفقا لقانون النقابة نحضر التحقيقات مع عناصر الإخوان المقبوض عليهم وكنت أحضر التحقيقات معهم".





وتابع حمدي السيد: "كنت أقوم بزيارة الأطباء الإخوان في السجون مرة كل شهر، وكان يتم معاملتهم معاملة جيدة في السجون".





وأكمل حمدي السيد:" الإخوان يظهرون غير الحقيقة، فهم في السجون يتلقون معاملة جيدة ".





وتابع حمدي السيد:" قلت لعصام العريان «أين انتم من ثورة يناير؟»؛ فقال لي "إحنا قررنا عدم النزول في الثورة (25 يناير) للحفاظ على الأمن، واحنا محبناش نزعل الأمن".





وأكمل حمدي السيد: "شعرت بالصدمة بمشاركة الإخوان في الثورة، وركوبهم عليها، وهاجموا الأقسام، وفتحوا السجون، وأدخلوا العناصر الإرهابية".