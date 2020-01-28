كيف تحافظ على أمان حسابك؟ نصائح ذهبية من فيسبوك لحماية بيانات المستخدمين

حرصا منها على حماية بيانات مستخدميها، صرحت عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بيان لها قائلة: "نعلم أن الخصوصية أمر شخصي مهم، وحتى نتمكن من مساعدكم على اتخاذ القرارات الصحيحة شأن موضوع الخصوصية، قمنا في فيسبوك بتحديث أداة "فحص الخصوصية"، وذلك قبل الاحتفال بيوم "خصوصية البيانات" الذي يقام في 28 يناير.





وإليكم في التالي بعض النصائح للمساعدة على تعزيز أمان حسابكم على فيسبوك، والتحكم في من يمكنه رؤية ما تشاركونه وكيفية استخدام معلوماتكم.





1. من يمكنه مشاهدة ما تشاركه؟

أشياء مثل اختيار من يمكنه رؤية بعض المعلومات على ملفك الشخصي، مثل رقم هاتفك والبريد الإلكتروني وعيد ميلادك وحالة علاقاتك، هي أشياء يمكنك التحكم فيها بسهولة من أداة "فحص الخصوصية" التي تم تحديثها.







يمكنك أيضًا تحديث الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على مشاركاتك المستقبلية والسابقة، وكذلك مراجعة الأشخاص الذين قمت بحظرهم على فيسبوك، على سبيل المثال، يمكنك إضافة أشخاص إلى قائمتك المحظورة.





2. كيف تحافظ على أمان حسابك؟

من أجل الحفاظ على أمان حسابك، فإن الخطوة الأولى هي تحديث كلمة المرور الخاصة بك بكلمة مرور أقوى.







بعض النقاط الرئيسية التي يجب عليك مراعاتها عند إنشاء كلمة مرور جديدة هي أن كلمة مرور فيسبوك يجب أن تكون مختلفة عن كلمات المرور التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى حسابات أخرى، مثل بريدك الإلكتروني أو حسابك المصرفي، لذا كلما كانت كلمة المرور أطول كلما كانت أكثر أمانًا، وحاول عدم صياغة كلمة مرور مماثلة لبريدك الإلكتروني، أو رقم هاتفك، أو عيد ميلادك.





خطوة أخرى يمكنك اتخاذها لأمان حسابك، هي بتشغيل التنبيهات لمساعدتك على التعرف ما إذا كان شخص ما قد دخل إلى حسابك من مكان لا يتعرف عليه فيسبوك.





3. كيف يمكن للآخرين العثور عليك في فيسبوك؟

يتيح لك هذا القسم ضمن أداة "فحص الخصوصية" مراجعة الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها البحث عنك على فيسبوك والذين يمكنهم إرسال طلبات الصداقة إليك.





4. التحكم في البيانات التي تشاركها التطبيقات ومواقع الإنترنت: