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محافظات

محافظ سوهاج يلتقي 315 مواطنا لبحث وحل مشاكلهم

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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خالد رياض

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين، بحضور 315 مواطنا من مختلف أرجاء المحافظة، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لسوهاج، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ سوهاج في كلمته التي ألقاها في بداية اللقاء أهمية المشاركة بين المواطن والمسئول لتغيير ثقافة السلوك، والحفاظ على ما يتم إنجازه من مشروعات تنموية وخدمية لصالح أبنائنا جميعا، لافتا إلى أن هناك خطة متكاملة لتشجير المحافظة بالكامل بمدنها وقراها، مضيفا أنه لابد من الحفاظ على ذلك حرصا على صحة وسلامة أبنائنا، وحماية البيئة.

 واستمع " الفقي" إلى مطالب المواطنين، التي تنوعت بين شكاوى عامة وخاصة، منها طلبات صرف معاش، وتوفير سكن مناسب، والحصول على ترخيص أكشاك، وقرارات إزالة تم تأخيرها، بالإضافة إلى شكاوى عامة عن الأسواق العامة، والباعة الجائلين، ونباشي القمامة.

 وأكد المحافظ على الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، والعمل على تحقيق الرضا الكامل للمواطنين وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم سواء من توصيل مرافق، وترخيص أكشاك لهم خارج المدن، مشيرا إلى أن هناك بعض المطالب تحتاج إلى دراسة وفحص لاتخاذ القرار المناسب فيها وحلها تماما.

 كما كلف " الفقي" بتوفير بعض المساعدات العاجلة،وبحث توفير معاشات تكافل وكرامة لبعض المواطنين من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، موجها بعلاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومساعدة الشباب في إقامة مشروعات صغيرة من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج مشروعك وادارة التنمية بالمحافظة والوحدات المحلية.


 ووجه وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بضرورة استيفاء نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الإعاقة بجميع الشركات، ومنشآت القطاع الخاص، تطبيقا للقانون، وأحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، وإعادة العرض عليه مرة اخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

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