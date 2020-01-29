طارق عامر: نتابع تغيرات الاقتصاد بالخارج ونضعها في الحسبان

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه يتم متابعة تغيرات الاقتصاد في الخارج ووضعها في الحسبان.





وأضاف عامر في تصريحات تليفزيونية «مصر لا تحتاج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي ولكن نستطعين به من ناحية الخبرة في الإصلاحات الهيكلية لتزود كفاءة مؤسسات الدولة من اجل مناخ الاستثمار في القطاع الخاص والتنمية.

وتابع :" لولا برنامج الأصلاح الأقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية لم نستطيع أن ننجز كل هذه الكم من المشروعات الخدمية في الفترة الاخيرة".





وأضاف عامر خلال حواره مع برنامج «مساء دي ام سي»؛ والذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»، أن مصر تتحدث مع صندوق النقد الدولي ولكن في أمور غير «التمويلات»، مرددا: « في الأول كنا نطلب تمويل ومحدش كان بيرضى يسلفنا».





وتابع عامر، "في الوقت الحالي لا نحتاج تمويل، ولو احتجت تمويل بروح السوق الدولية في يوم"، منوها أنه بالهاتف نستطيع أن نقدم طرح عبر الأسواق الدولية ونحصل على ما نريد من تمويلات.





وأكد عامر: «لدينا اتفاقية تجارة حرة مع اروبا دول العالم .. ونتابع تغيرات الاقتصاد في الخارج ونضعها في الحسبان».