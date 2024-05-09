المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في بئر السبع

أعلنت المليشيات المسلحة في العراق "المقاومة الإسلامية العراقية " أو "حزب الله العراق"، اليوم الخميس، استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية في بئر السبع بواسطة الطائرات المسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية العراقية، في بيان لها عبر قناتها على تلسجرام: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بأراضينا المحتلة فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسير".