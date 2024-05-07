المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف إيلات الإسرائيلية بطائرات مسيرة |تفاصيل

أعلنت الفصائل المسلحة في العراق "المقاومة الإسلامية العراقية" "حزب الله العراق"، اليوم الثلاثاء، استهداف هدفاً حيوياً في إيلات بـ ام الرشراش بواسطة الطائرات المسلحة.

وقالت الفصائل المسلحة لاعرفية في بيان له عبر قناتها على تليجرام: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في إيلات “ ام الرشراش " بأراضينا المحتلة مساء اليوم الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر".