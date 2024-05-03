بصواريخ الأرقب.. المقاومة العراقية تستهدف أهدافا حيوية في بئر السبع وتل أبيب



شنت المقاومة الاسلامية في العراق، هجوما على اهداف حيوية في بئر السبع و"تل أبيب" بصواريخ الأرقب "كروز مطور.



وفي وقت سابق؛ اعلنت المقاومة الإسلامية في ‎البحرين استهداف مقر الشركة المسؤولة عن النقل البري بدولة الاحتلال في مدينة إيلات المحتلة بواسطة الطيران المسيّر دعماً لفلسطين ونصرة لغزة بحسب إذاعة الاقصي.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت في وقت سابق ميناء "حيفا" النفطي بطائرتين مسيّرتين.

وجاء في بيان المقاومة العراقية :استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأضاف : فقد استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ، ميناء "حيفا" النفطي بالاراضي المحتلة، بطائرتين مسيّرتين.

وختمت المقاومة بيانها بالتأكيد علي استمر ها في دكّ معاقل الأعداء.

