مكانة لن يلغيها غيابه.. أصالة توجه رسالة لنجم كرة السلة الراحل كوبى براينت

وجهت الفنانة أصالة رسالة إلى لاعب كرة السلة كوبى براينت، الذي توفي في حادث تحطم طائرة، برفقة ابنته، ونشرت صورة له عبر حسابها على "إنستجرام".





وعلقت " اصالة" :" في أيّ مكان وفي كلّ زمان، للطيّبين أصحاب السمعة الطيّبة مكانة كبيرة واحترام، لمّ أعرف عنّ هذا الرّجل شيئًا كثيرًا قبل رحيله".





وتابعت: لكنّه حفر لاسمه مكانة لنّ يُلغيها غيابه، بطموحه ومحبّته لعائلته والتزامه وتفوّقه، رحمه الله ومنّ كان معه، وندعو الله أنّ يحفظ الطيّبين جميعًا ويرحم أبي وجميع منّ سبقنا".





يذكر أن الطائرة الهليكوبتر التى كانت تقل كوبى براينت سقطت واحترقت، ولم يتوصل المحققون إلى سبب سقوطها، ولكن الطائرة لها حمولة 5 أشخاص وكان بها 9 أشخاص، والذين توفوا هم جون ألتوبيلي (مدرب كرة السلة لفريق كلية أورانج كوست) وزوجته كيري وابنتهما أليشا، وسارة شستر وابنتها بايتون، ومدربة كرة السلة كريستينا ماوزر والطيار أرا زوبيان.