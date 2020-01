مكانة لن يلغيها غيابه.. أصالة توجه رسالة لنجم كرة السلة الراحل كوبى براينت

View this post on Instagram

في أيّ مكان وفي كلّ زمان ، للطيّبين أصحاب السمعة الطيّبه مكانة كبيرة واحترام ، لمّ أعرف عنّ هذا الرّجل شيئًا كثيرًا قبل رحيله ، ولكنّه حفر لإسمه مكانة لنّ يُلغيها غيابه ، بطموحه ومحبّته لعائلته والتزامه وتفوّقه ، رحمه الله ومنّ كان معه ، وندعو الله أنّ يحفظ الطيّبين جميعًا ويرحم أبي وجميع منّ سبقنا . #أصاله #kobebryant