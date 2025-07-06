مصطفى يونس: الأهلي خرج عن مبادئه .. وكهربا وزيزو أكبر دليل

أكد مصطفى يونس، نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك العديد من الأمور التي حدثت داخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لم تُعجب عددًا من نجومه السابقين.

وقال "يونس" في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة "ON": "هناك أشياء حدثت في الفترة الأخيرة كانت خارج مبادئ الأهلي، وكثيرون قالوا لي إنني على حق في انتقاداتي".

وأضاف: "من بين هذه الأمور، التعاقد مع لاعبين قبل سنة ونصف من انتهاء عقودهم، والتعاقد مع لاعبين عن طريق 'الكوبري'، مثل كهربا وزيزو وإمام عاشور".

وتابع: "اتعلمت في النادي الأهلي إننا ندي للأندية مش ناخد منهم. قيمة الأهلي مش إنه يفرغ الأندية من لاعبيها، لكن إنه يدعمهم ويقويهم".

وأردف: "في أيامنا، كانت كل الأندية فيها لاعبون مميزون من الأهلي، لكن دلوقتي كل اللاعبين المميزين بقوا في الأهلي".