بدء مقابلات المرشحين لرئاسة ومراقبة لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد

بدأ قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاربعاء ٢٩ يناير ، عقد المقابلات الشخصية الخاصة للمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراكز توزيع الأسئلة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠ .





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صلاح مرغنى ، أنه تم عقد اللجنة بمقر قاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية .





وخلال المقابلة ناقش مرغنى مع المرشحين اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الإمتحانات

والتى لابد من إتباعها حتى يسير العمل بإنتظام وإنضباط ويسر وسهولة إلى جانب إتحاذ جميع الإجراءات اللازمة وتقديم كافة أشكال الدعم لضمان الأمن والسلامة جميع اللجان .





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020 ، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.