نشرة الفن.. ممثلة شهيرة تعلن توبتها من أمام الكعبة.. تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





رانيا يوسف ترد على انتقادات «الآنسة فرح»





عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها بردود فعل الجمهور على مسلسل "الآنسة فرح".وقالت فى تصريحات لـ«صدى البلد»، "إن المسلسل عجب الجمهور جدا واتخضوا منه فى البداية لـجرأة فكرته، لكن إحنا بنهزر مع الجمهور، وتابعت أن الأطفال ينادونها فى الشارع بشخصية ديدا التى تجسدها في العمل.





لحظة سقوط سعد لمجرد من على المسرح .. فيديو

تداول برنامج "ET بالعربي"، عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو للفنان سعد لمجرد وفرقة "فناير" يسقطان فيه من على خشبة المسرح أثناء تصويرهم كليب يجمعهما سويا.

بعد صورها الفاضحة .. ممثلة شهيرة تعلن توبتها من أمام الكعبة المشرفة.. صور





نشرت الفنانة الهندية رابي بيرزادا من أصل باكستاني صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك أثناء تواجدها في الأراضي السعودية خلال أدائها مناسك العمرة.





ادعوا لها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

شهدت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، تدهورًا اليوم "الأربعاء"، حيث تتواجد داخل غرفة للعناية المركزة بأحد مستشفيات بالقاهرة.





أول قرار من خالد النبوي بعد أزمته الصحية





تجاوز الفنان خالد النبوي أزمته الصحية الأخيرة وتعاقد على بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين".





