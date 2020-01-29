أول قرار من خالد النبوي بعد أزمته الصحية

تجاوز الفنان خالد النبوي أزمته الصحية الأخيرة وتعاقد على بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين".





المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.





خالد النبوي كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذي استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.





وكانت منى المغربى، زوجة خالد النبوى، طلبت من جمهوره الدعاء له بعد ما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكم تدعوله"، وحرص عدد كبير من الفنانين على توجيه رسائل دعاء ومحبة للفنان خالد النبوي.