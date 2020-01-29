AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول قرار من خالد النبوي بعد أزمته الصحية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:02 م
خالد النبوي
خالد النبوي
Advertisements
محمد نحلة

تجاوز الفنان خالد النبوي أزمته الصحية الأخيرة وتعاقد على بطولة مسلسل  "لما كنا صغيرين".


المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة من النجوم وهم نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.


خالد النبوي  كان قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وهو الأمر الذي استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي. 


وكانت منى المغربى، زوجة خالد النبوى، طلبت من جمهوره الدعاء له بعد ما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكم تدعوله"، وحرص عدد كبير من الفنانين على توجيه رسائل دعاء ومحبة للفنان خالد النبوي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطالبة بالدعاء له.. زوجة خالد النبوي: تؤكد إصابته بأزمة صحية

عملية بالقلب .. تفاصيل الأزمة الصحية لـ خالد النبوي

آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي.. مدير قصر العيني يجيب.. فيديو

تعليق مؤثر من حبيبة خالد النبوي في ممالك النار

خالد النبوي مطلوب على جوجل

فيديوجراف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد النبوي

ترشيحاتنا

مالك وادي دجلة يفتح النار على التحكيم بسب الأهلي والزمالك

انتقاما من الأب.. بقال يقتل فتاة ويضعها فى جوال ويلقيها بمقابر الدقهلية

معابر الموت.. شبح كورونا يطارد الصين بهذه البؤر.. شاهد

بسمة وهبة على جهاز التنفس الصناعي بعد نجاتها من حريق بمنزلها

انقذوا طارق العنزي.. لماذا انتفض تويتر السعودية من أجل طفل ؟

فرحة عارمة للمواطنين في بنغازي عقب اغتنام مدرعة تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه رانيا يوسف..أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

بفستان محتشم.. زوجة أحمد الشامي نجم فريق واما تخطف الأنظار

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها