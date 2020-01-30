من هي شيخة النعيمي المعلمة المستدعاه من ولي عهد أبوظبي | بروفايل

"بداية يوم دراسي في الإمارات.. البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحًا جميلة.. وكلمة طيبة.. وابتسامة صادقة.. وتفاؤلًا وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة.. نبحث عنها لمن يعرفها؟، رسالة وجهها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.



محمد بن راشد: بداية يوم دراسي في الامارات ... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة ... وكلمة طيبة ... وابتسامة صادقة .. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة ... نبحث عنها لمن يعرفها ؟@HHShkMohd #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/F1Os4uMFz3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 29, 2020





الشيخة محمد حسين النعيمي، التي استدعاها ولي عهد أبو ظبي، تعمل اخصائية اجتماعية في مدرسة عالية للحلقة الأولى بمدينة العين، حيث أكدت أنها فوجئت بانتشار فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها لم تكن تتوقع مطلقًا أن يصل الفيديو ويغرد للسؤال عنها.





وقالت بحسب الامارات اليوم، أنها تعمل في التربية والتعليم، منذ 19 عاما، ويوميًا تبث فيديوهات تحفيز للطلبة بناء على طلب أولياء الأمور، حيث إنها ترى أن مهنة التعليم لا تقتصر على التدريس الأكاديمي فقط، ولكنها مسؤولة عن بناء شخصية الطالب في كافة الجوانب، كما أشارت إلى أنها غير متزوجة، وكرست حياتها للعمل في التربية والتعليم، حيث تعتبر جميع طلبة المدرسة أطفالها.





وأثنت المنصوري على مشاعر الأبوة التي يكنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأبنائه المواطنين، والرعاية الكريمة التي يحرص عليها، رغم انشغالاته، على أن تشمل الجميع، من أجل توفير الحياة الطيبة والعيش الرغيد والرفاهية والسعادة الدائمة لكل أبناء الوطن.





وقالت اهتمام ولي عهد ابو ظبي بفيديو بسيط، يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها التعليم، باعتباره حجر الأساس الذي يقوم عليه بناء الدولة، وإيمانه بأن التعليم بوابة العبور الآمن إلى المستقبل الأفضل للوطن والمواطن، وأن المعلم يلعب دورًا أساسيًا في بناء الإنسان، وتعزيز قيم الانتماء.





وقالت "من القلب شكرًا لكل من ثنا على الفيديو وعلى كل تعليقاتكم اللي أسعدتني وافتخر بوظيفتي واعتز بها لأنها تخدم جيل أن شاء الله يكونوا قرة عين لوالديهم وذخر لوطنهم وما أقول غير ربي يجبر بخاطركم جميعًا جبرًا يليق بجلالته وعظمته.





‏وأضافت: "السعادة لا تحتاج إلى معجزات عظيمة، كلّ ما تحتاجه قلبا متسامحا، ووجها مبتسما، وقناعة بالنصيب وثقة تامّة بالله، أجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم، وتلطفوا بأفعالكم، وتذكروا العشرة، ولا تؤلموا احدًا، ‏وقولوا للناس حُسْنًا، وعيشوا أنقياء أصفياء، فهذا نهج الأنبياء، وأخلاق النبلاء".



